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"Штутгарт" продлил контракт с Хольгером Бадштубером на 3 года

"Штутгарт" заключил новый контракт с защитником Хольгером Бадштубером.

Соглашение рассчитано на 3 года.

29-летний футболист перебрался в стан "швабов" прошлым летом из "Баварии" на правах свободного агента.

Официальный сайт "Штутгарта"
Теги: Штутгарт
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