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Хулен Лопетеги звонил Роналду и просил его остаться в "Реале"

Новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги звонил форварду Криштиану Роналду и лично просил его остаться в клубе, сообщает Mundo Deportivo.

В ответ Роналду объяснил свою позицию. Стороны так и не смогли договориться, каждый остался при своем мнении.

Ранее сообщалось, что о переходе Роналду в "Ювентус" может быть объявлено в ближайшие 48 часов.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года.
Теги: Лопетеги Реал Роналду
Сегодня, 17:12
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№1 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 19:06) #
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"Кристинка, милый, -- лопотал Лопетега, -- я ради тебя со сборной расстался и согласился пойти унижатьчя к Королевскому двору. А ты оттуда бежишь, как Золушка с бала, в развратный Турин к известной старой потаскухе..."
"Я уже не мальчик. Обещал жениться -- и женюсь", -- ответил Киштиану .
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