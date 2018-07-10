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Хулен Лопетеги звонил Роналду и просил его остаться в "Реале"
Новый главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги звонил форварду Криштиану Роналду и лично просил его остаться в клубе, сообщает Mundo Deportivo.
В ответ Роналду объяснил свою позицию. Стороны так и не смогли договориться, каждый остался при своем мнении.
Ранее сообщалось, что о переходе Роналду в "Ювентус" может быть объявлено в ближайшие 48 часов.
Роналду выступает за "Реал" с 2009 года.
В ответ Роналду объяснил свою позицию. Стороны так и не смогли договориться, каждый остался при своем мнении.
Ранее сообщалось, что о переходе Роналду в "Ювентус" может быть объявлено в ближайшие 48 часов.
Роналду выступает за "Реал" с 2009 года.
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