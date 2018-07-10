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Криштиану Роналду официально стал игроком "Ювентуса"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус", сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола.
Теги: Роналду Реал Ювентус
Сегодня, 18:40
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11
(3)
№11 Написал: plast Спб (Сегодня, 19:32) #
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online

Флорентино Перес, ну не знаю что про этого чудака сказать но стоило бы попробовать удержать Ронулду на его месте. А КрРо явно с яйцами , наверно ему нужен новый вызов. Удачи в Юве и ждем обновления рекордов в лч и 6 золотой мяч!!!
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№10 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (3)
online

жаль буффон ушел........ теперь шансов поболее стать победителями ЛЧ .
Выиграют,Буффона будет еще больше жаль.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№9 Написал: stainless (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Авантюрист он конечно, отдам должное
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 19:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Принесет Ювентусу долгожданную победу в ЛЧ
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: Skald (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль что не в М,Ю
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:53) #
  • +2
  •  (4)

ПавКо,
ну он свои деньги отрабатывает!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: nedva Russia (Сегодня, 18:46) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль, не все мадридские рекорды он переписал. Удачи, инопланетянин!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
... все-таки тут бабло сработало... а в чину было стремновато, млять smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:44) #
  • +4
  •  (4)
online

жаль буффон ушел........ теперь шансов поболее стать победителями ЛЧ ..... а реал Лохи....
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: TheOx129 (Сегодня, 18:43) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
да ладно?


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Не каждому дано болеть за лучшую команду страны..
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:43) #
  • -7
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online
Болеет за:
«Зенит»
Прощай КриРо, ты был великим футболистом своего времени.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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