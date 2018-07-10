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Антонио Адан перешел в "Атлетико"

Вратарь "Бетиса" Антонио Адан перешел в "Атлетико", сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне Адан провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых пропустил 52 мяча.
Теги: Бетис Атлетико Трансферы
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