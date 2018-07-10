Вратарь "Бетиса" Антонио Адан перешел в "Атлетико", сообщает пресс-служба мадридского клуба.Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на два сезона.В минувшем сезоне Адан провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых пропустил 52 мяча.