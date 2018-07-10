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Серхио Рамос - Роналду: ты заслужил особое место в истории "Реала"

Защитник "Реала" Серхио Рамос пожелал удачи нападающему Криштиану Роналду в "Ювентусе".

"Криштиану, твои голы, твои результаты и всё, что мы выиграли вместе, говорят сами за себя. Ты заслужил особое место в истории "Реала". Как мадридисты, мы будем помнить тебя всегда. Было удовольствием играть бок о бок с тобой. Обнимаю и желаю удачи!" — написал Рамос в инстаграме.
Теги: Рамос Роналду Реал
Сегодня, 21:13
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Твоя правда, Серёга!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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