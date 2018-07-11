Американская компания завладела "Миланом" из-за долгов

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:14
Паоло Мальдини: я впечатлен игрой сборной России, Головин будущая звезда европейского футбола (11)
Паоло Мальдини: я впечатлен игрой сборной России, Головин будущая звезда европейского футбола (11)
09:10
Тибо Куртуа: Франция весь турнир только оборонялась. Для футбола было бы лучше, если бы выиграли мы (4)
Тибо Куртуа: Франция весь турнир только оборонялась. Для футбола было бы лучше, если бы выиграли мы (4)
00:38
Дидье Дешам: нельзя сравнивать ЧМ-1998 и нынешний, нельзя оглядываться. Это другое поколение (5)
Дидье Дешам: нельзя сравнивать ЧМ-1998 и нынешний, нельзя оглядываться. Это другое поколение (5)
Вчера, 23:35
Кильян Мбаппе: "Золотой мяч"? Меня он вообще не беспокоит. Я хочу выиграть Кубок Мира (3)
Кильян Мбаппе: "Золотой мяч"? Меня он вообще не беспокоит. Я хочу выиграть Кубок Мира (3)
Вчера, 23:23
Vive La France! Защитники решают (2)
Vive La France! Защитники решают (2)
Вчера, 23:18
Игорь Чугайнов: у Идову есть все шансы стать игроком основного состава "Локомотива" (1)
Игорь Чугайнов: у Идову есть все шансы стать игроком основного состава "Локомотива" (1)
Вчера, 23:11
Самуэль Юмтити признан лучшим игроком матча
Самуэль Юмтити признан лучшим игроком матча
Вчера, 22:44
Агент: Рыжиков может уехать играть в Китай (1)
Агент: Рыжиков может уехать играть в Китай (1)
Вчера, 22:32
Гарет Саутгейт: резиновая курица сделала тренировку английских футболистов не такой скучной (3)
Гарет Саутгейт: резиновая курица сделала тренировку английских футболистов не такой скучной (3)
Вчера, 22:21
Юрий Жирков завершил карьеру в сборной России (20)
Юрий Жирков завершил карьеру в сборной России (20)
Вчера, 22:06
На матче Франция - Бельгия есть свободные места (3)
На матче Франция - Бельгия есть свободные места (3)
Вчера, 21:20
Мирослав Ромащенко: пристрастие к спиртному безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности (25)
Мирослав Ромащенко: пристрастие к спиртному безнадежно удалило Канчельскиса от ощущения реальности (25)
Вчера, 20:48
"Спартак" пропустил три гола от "Риеки" (31)
"Спартак" пропустил три гола от "Риеки" (31)
Вчера, 20:47
Памела Андерсон посетит матч Франция – Бельгия (3)
Памела Андерсон посетит матч Франция – Бельгия (3)
Вчера, 20:33
Антонио Адан перешел в "Атлетико"
Антонио Адан перешел в "Атлетико"
Вчера, 20:26
Арсен Хубулов продолжит карьеру в Турции (1)
Арсен Хубулов продолжит карьеру в Турции (1)
Вчера, 20:13
Брайан Идову стал игроком "Локомотива" (19)
Брайан Идову стал игроком "Локомотива" (19)
Вчера, 19:52
Франция – Бельгия: стали известны стартовые составы (5)
Франция – Бельгия: стали известны стартовые составы (5)
Вчера, 19:33
Лука Модрич – Черышеву: брат, ты невероятно провёл ЧМ-2018 (3)
Лука Модрич – Черышеву: брат, ты невероятно провёл ЧМ-2018 (3)
Американская компания завладела "Миланом" из-за долгов
"Милан" из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management, сообщает Football Italia.
По данным издания, владелец клуба Ли Юнхун и китайские инвесторы не смогли своевременно заплатить Elliott Management долг в размере 32 миллионов евро (всего же американцы дали "Милану" 303 миллиона), поэтому компания получила контроль над клубом.
Напомним, в 2017 году китайские инвесторы выкупили 99,93 процента акций "Милана" у Fininvest, чьим владельцев был Сильвио Берлускони. Китайцы заплатили 520 миллионов евро, при этом еще 220 миллионов они должны были потратить на погашения клубных долгов.
Плохая финансовая история стала одной из причин, по которым УЕФА отстранил клуб от участия в еврокубках на ближайшие два года.
По данным издания, владелец клуба Ли Юнхун и китайские инвесторы не смогли своевременно заплатить Elliott Management долг в размере 32 миллионов евро (всего же американцы дали "Милану" 303 миллиона), поэтому компания получила контроль над клубом.
Напомним, в 2017 году китайские инвесторы выкупили 99,93 процента акций "Милана" у Fininvest, чьим владельцев был Сильвио Берлускони. Китайцы заплатили 520 миллионов евро, при этом еще 220 миллионов они должны были потратить на погашения клубных долгов.
Плохая финансовая история стала одной из причин, по которым УЕФА отстранил клуб от участия в еврокубках на ближайшие два года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.