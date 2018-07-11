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Американская компания завладела "Миланом" из-за долгов

"Милан" из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management, сообщает Football Italia.

По данным издания, владелец клуба Ли Юнхун и китайские инвесторы не смогли своевременно заплатить Elliott Management долг в размере 32 миллионов евро (всего же американцы дали "Милану" 303 миллиона), поэтому компания получила контроль над клубом.

Напомним, в 2017 году китайские инвесторы выкупили 99,93 процента акций "Милана" у Fininvest, чьим владельцев был Сильвио Берлускони. Китайцы заплатили 520 миллионов евро, при этом еще 220 миллионов они должны были потратить на погашения клубных долгов.

Плохая финансовая история стала одной из причин, по которым УЕФА отстранил клуб от участия в еврокубках на ближайшие два года.
Теги: Милан
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