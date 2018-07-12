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Алессандро Флоренци продлит контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци, скорее всего, останется в римском клубе, передает Football Italia.

Футболист согласовал новый 5-летний контракт с "Ромой" и в ближайшее время его подпишет. Его зарплата вырастет до 3 миллионов евро в год.
Теги: Рома
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