Алессандро Флоренци продлит контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци, скорее всего, останется в римском клубе, передает Football Italia.Футболист согласовал новый 5-летний контракт с "Ромой" и в ближайшее время его подпишет. Его зарплата вырастет до 3 миллионов евро в год.