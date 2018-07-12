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Марко ван Бастен: то, как сыграла сборная России на ЧМ-2018, хорошо для развития футбола в стране
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Кристиан Карамбе: Россия здорово смотрелась против хорватов, а в серии пенальти распоряжается бог (3)
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Станислав Черчесов о речи Дзюбы перед пенальти с Хорватией: когда футболисты между собой что-то обсуждают, тренер там лишний (4)
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Кафельников: говорить что на месте Хорватии должна быть Россия, равносильно заявлению, что "Спартак" должен выиграть Лигу чемпионов (7)
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Жозе Моуринью: полуфиналы ЧМ надо проводить в один день — в финале у всех должно быть равное состояние
Жозе Моуринью: полуфиналы ЧМ надо проводить в один день — в финале у всех должно быть равное состояние
Алессандро Флоренци продлит контракт с "Ромой"
Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци, скорее всего, останется в римском клубе, передает Football Italia.
Футболист согласовал новый 5-летний контракт с "Ромой" и в ближайшее время его подпишет. Его зарплата вырастет до 3 миллионов евро в год.
Футболист согласовал новый 5-летний контракт с "Ромой" и в ближайшее время его подпишет. Его зарплата вырастет до 3 миллионов евро в год.
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