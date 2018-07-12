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19:48
Максим Михайлов: народ смеется по поводу того, что у Шляпникова внешнее сходство с Черчесовым из-за усов
Максим Михайлов: народ смеется по поводу того, что у Шляпникова внешнее сходство с Черчесовым из-за усов
16:06
Марко ван Бастен: то, как сыграла сборная России на ЧМ-2018, хорошо для развития футбола в стране (1)
Марко ван Бастен: то, как сыграла сборная России на ЧМ-2018, хорошо для развития футбола в стране (1)
14:21
Кристиан Карамбе: Россия здорово смотрелась против хорватов, а в серии пенальти распоряжается бог (4)
Кристиан Карамбе: Россия здорово смотрелась против хорватов, а в серии пенальти распоряжается бог (4)
14:13
"Валенсия" отказалась от покупки Фернандеса, поскольку ищет защитника оборонительного плана (12)
"Валенсия" отказалась от покупки Фернандеса, поскольку ищет защитника оборонительного плана (12)
13:26
Станислав Черчесов о речи Дзюбы перед пенальти с Хорватией: когда футболисты между собой что-то обсуждают, тренер там лишний (4)
Станислав Черчесов о речи Дзюбы перед пенальти с Хорватией: когда футболисты между собой что-то обсуждают, тренер там лишний (4)
09:57
Кафельников: говорить что на месте Хорватии должна быть Россия, равносильно заявлению, что "Спартак" должен выиграть Лигу чемпионов (8)
Кафельников: говорить что на месте Хорватии должна быть Россия, равносильно заявлению, что "Спартак" должен выиграть Лигу чемпионов (8)
08:49
Жозе Моуринью: полуфиналы ЧМ надо проводить в один день — в финале у всех должно быть равное состояние
Жозе Моуринью: полуфиналы ЧМ надо проводить в один день — в финале у всех должно быть равное состояние
"Ливерпуль" представил третий комплект формы (фото)
"Ливерпуль" презентовал третий комплект экипировки.
Форма выполнена в бело-серых цветах.
Техническим спонсором команды является компания New Balance
Форма выполнена в бело-серых цветах.
Техническим спонсором команды является компания New Balance
For those floodlit nights that we’ll never forget.— New Balance Football (@NBFootball) July 12, 2018
Your #NBFootball @LFC 18-19 Third Kit is available globally now.#ThisMeansMore #LFC pic.twitter.com/r8ZymtleId
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