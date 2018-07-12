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"Галатасарай" подтвердил аренду нигерийского форварда "Эвертона" Анри Оньекуру

"Галатасарай" арендовал нападающего "Эвертона" Анри Оньекуру, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон.

21-летний Оньекуру заявил о себе в "Эйпене", где забил 24 гола за сезон. Затем он был куплен "Эвертоном", который сразу же отдал футболиста в аренду в "Андерлехт". Там игрок в декабре 2017 года серьезно травмировал колено и с тех пор на поле не появлялся.
Теги: Эвертон Галатасарай
Вчера, 22:14
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