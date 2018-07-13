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"Фулхэм" объявил о переходе хавбека "Ниццы" Жана-Мишеля Сери

Полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери подписал контракт с "Фулхэмом".

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, соглашение с 26-летним футболистом подписано на четыре года с возможностью его продления ещё на один год.

В прошедшем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 31 матче французской Лиги 1, где отметился 2 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
Теги: Фулхэм Ницца Сери
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