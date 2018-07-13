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21:21
Антон Бурдасов: в финале ЧМ-2018 буду болеть за Францию, точно не за хорватов, из-за последних их действий
Антон Бурдасов: в финале ЧМ-2018 буду болеть за Францию, точно не за хорватов, из-за последних их действий
16:36
Эдуард Безуглов: такого, чтобы допинг-инспекторы приезжали несколько дней подряд в 7 утра, на ЧМ не было (1)
Эдуард Безуглов: такого, чтобы допинг-инспекторы приезжали несколько дней подряд в 7 утра, на ЧМ не было (1)
16:19
Александер Чеферин: знал, что ЧМ-2018 пройдёт на высоком уровне, и всё равно был приятно удивлён
Александер Чеферин: знал, что ЧМ-2018 пройдёт на высоком уровне, и всё равно был приятно удивлён
15:41
Станислав Черчесов: надеемся, что этот ЧМ положительно скажется на развитии нашего футбола (9)
Станислав Черчесов: надеемся, что этот ЧМ положительно скажется на развитии нашего футбола (9)
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"Ливерпуль" активировал опцию выкупа Шакири у "Стока" за 13,5 млн фунтов, игрок проходит медосмотр (1)
"Ливерпуль" активировал опцию выкупа Шакири у "Стока" за 13,5 млн фунтов, игрок проходит медосмотр (1)
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Агент: Куэва согласен на переезд в Россию, но "Краснодару" придется выложить за него 12 млн евро (7)
Агент: Куэва согласен на переезд в Россию, но "Краснодару" придется выложить за него 12 млн евро (7)
Криштиану Роналду прилетит в Турин в понедельник
Новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду 16 июля прибудет в Турин, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
В этот же день, вероятно, состоится и официальная презентация игрока.
Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 миллионов евро.
В этот же день, вероятно, состоится и официальная презентация игрока.
Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 миллионов евро.
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