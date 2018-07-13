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Криштиану Роналду прилетит в Турин в понедельник

Новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду 16 июля прибудет в Турин, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

В этот же день, вероятно, состоится и официальная презентация игрока.

Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 миллионов евро.
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 21:30
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