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"Реал" выступил с заявлением по поводу Неймара

"Реал" выступил с заявлением по поводу нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара.

Мадридский клуб на своем официальном сайте отметил, что не планировал делать предложений по Неймару.

"Учитывая постоянную информацию, связывающую Неймара с нашим клубом, "Реал" хочет уточнить, что не планировал делать какие-либо предложения игроку.

Между клубами отличные отношения. Если "Реал" захочет купить игрока "ПСЖ", первым делом мы обратимся в клуб", — говорится в заявлении "Реала".
Теги: Неймар ПСЖ Реал
Сегодня, 21:53
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3
(1)
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:13) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Белогорье
мы боремся за гАлАвина:)))) ...или в Мадрид слабо заслать "говорунов" от Жеки БеЗпальчикова?

а промежность из пищевика на нарах парится или уже в Ливерпуле?
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: Белогорье Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 22:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Неймар,это xyйня, мы боремся за гАлАвина:)))) ...или в Мадрид слабо заслать "говорунов" от Жеки БеЗпальчикова? laughing
Регистрация: 9.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (3)

молодцы


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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