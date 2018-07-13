"Реал" выступил с заявлением по поводу Неймара

"Реал" выступил с заявлением по поводу нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара.Мадридский клуб на своем официальном сайте отметил, что не планировал делать предложений по Неймару."Учитывая постоянную информацию, связывающую Неймара с нашим клубом, "Реал" хочет уточнить, что не планировал делать какие-либо предложения игроку.Между клубами отличные отношения. Если "Реал" захочет купить игрока "ПСЖ", первым делом мы обратимся в клуб", — говорится в заявлении "Реала".