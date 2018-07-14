Официально: Маурицио Сарри возглавил "Челси"

Новым главным тренером "Челси" стал Маурицио Сарри.Итальянский специалист подписал контракт с клубом сроком на три года. Оклад Сарри в лондонском клубе составит около 6 миллионов евро за год.Ассистентом 59-летнего специалиста будет экс-форвард "синих" Джанфранко Дзола.