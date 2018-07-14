A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Официально: Маурицио Сарри возглавил "Челси"

Новым главным тренером "Челси" стал Маурицио Сарри.

Итальянский специалист подписал контракт с клубом сроком на три года. Оклад Сарри в лондонском клубе составит около 6 миллионов евро за год.

Ассистентом 59-летнего специалиста будет экс-форвард "синих" Джанфранко Дзола.

Официальный сайт "Челси"
Теги: Сарри Челси Наполи
Сегодня, 11:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Проклятье трофеев Челси продолжается
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.