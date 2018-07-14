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"Челси" подписал Жоржиньо

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо перешел в "Челси", сообщает пресс-служба клуба.

26-летний игрок сборной Италии подписал с лондонским клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составит около 60 млн евро.

В "Челси" футболист будет выступать под 5-м номером.
Теги: Наполи Челси Жоржинью
Сегодня, 14:26
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