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22:01
Андрей Канчельскис: если в финале выиграют хорваты, сможем потом сказать, что мы уступили чемпионам мира (2)
Андрей Канчельскис: если в финале выиграют хорваты, сможем потом сказать, что мы уступили чемпионам мира (2)
20:59
Роберто Мартинес: я не был бы счастлив, если бы мне до ЧМ-2018 сказали, что мы займем третье место
Роберто Мартинес: я не был бы счастлив, если бы мне до ЧМ-2018 сказали, что мы займем третье место
19:12
Англия is coming home без медалей (5)
Англия is coming home без медалей (5)
18:11
Андрей Моисеев: игроки сборной России многим значительно уступают в классе, но они выкладывались на 100%
Андрей Моисеев: игроки сборной России многим значительно уступают в классе, но они выкладывались на 100%
18:05
Сергей Игнашевич: Черчесов - один из немногих тренеров, с кем у меня постоянно был хороший контакт (7)
Сергей Игнашевич: Черчесов - один из немногих тренеров, с кем у меня постоянно был хороший контакт (7)
14:55
Сергей Силкин: матч за третье место никому не нужен, никогда не понимал, зачем его проводят (16)
Сергей Силкин: матч за третье место никому не нужен, никогда не понимал, зачем его проводят (16)
14:23
Руководство "Волгоград-Арены": рассчитываем что на "Ротор" в ФНЛ будут ходить 10-15 тысяч (15)
Руководство "Волгоград-Арены": рассчитываем что на "Ротор" в ФНЛ будут ходить 10-15 тысяч (15)
14:21
Златко Далич: сейчас мы испытываем небольшие трудности с восстановлением, но я верю, что ребята справятся
Златко Далич: сейчас мы испытываем небольшие трудности с восстановлением, но я верю, что ребята справятся
Клеман Лангле: постараюсь делать всё, чтобы выходить на поле в каждом матче "Барселоны"
Новичок "Барселоны" Клеман Лангле выразил надежду, что получит достаточно игрового времени в новом сезоне.
Каталонский клуб несколько дней назад выкупил 23-летнего француза у "Севильи" за € 35,9 млн.
"Хочу играть так много, как это будет возможно. Знаю, что я в большом клубе, в котором есть конкуренция на моей позиции, но я попробую играть и делать всё возможное, чтобы выходить на поле в каждом матче", — приводит слова Лангле Marca.
"Чемпионат.сом"
[Ссылка]
Чемпионат.com: новости спорта
http://championat.com
Каталонский клуб несколько дней назад выкупил 23-летнего француза у "Севильи" за € 35,9 млн.
"Хочу играть так много, как это будет возможно. Знаю, что я в большом клубе, в котором есть конкуренция на моей позиции, но я попробую играть и делать всё возможное, чтобы выходить на поле в каждом матче", — приводит слова Лангле Marca.
"Чемпионат.сом"
[Ссылка]
Чемпионат.com: новости спорта
http://championat.com
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