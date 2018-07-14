Клеман Лангле: постараюсь делать всё, чтобы выходить на поле в каждом матче "Барселоны"

Новичок "Барселоны" Клеман Лангле выразил надежду, что получит достаточно игрового времени в новом сезоне.Каталонский клуб несколько дней назад выкупил 23-летнего француза у "Севильи" за € 35,9 млн."Хочу играть так много, как это будет возможно. Знаю, что я в большом клубе, в котором есть конкуренция на моей позиции, но я попробую играть и делать всё возможное, чтобы выходить на поле в каждом матче", — приводит слова Лангле Marca.[Ссылка]Чемпионат.com: новости спортаhttp://championat.com