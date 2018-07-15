Уэйн Руни отметился результативной передачей в дебютном матче MLS

Нападающий вашингтонского "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни дебютировал в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).В матче с "Ванкувером" 32-летний форвард вышел на замену на 57-й минуте игры и отметился результативной передачей. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ди Си Юнайтед".