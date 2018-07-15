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Криштиану Роналду прилетел в Турин

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прилетел в Турин для прохождения медосмотра, сообщает Football Italia.

Завтра состоится презентация португальского форварда на домашней арене "бьянконери".

33-летний игрок стал игроком "Ювентуса" 10 июля.
Теги: Роналду Ювентус
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