Криштиану Роналду прилетел в Турин

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Виталий Мутко: настало время изменить систему подготовки игроков. Пора заняться этим по-взрослому (16)
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Мирослав Ромащенко: игроков сборной России было трудно убедить перейти на тактику в пять защитников перед матчем с Испанией
Мирослав Ромащенко: игроков сборной России было трудно убедить перейти на тактику в пять защитников перед матчем с Испанией
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В "Зените" сообщили, что клуб ищет варианты с арендой Полоза, Юсупова и Цаллагова в клубы РФПЛ (6)
В "Зените" сообщили, что клуб ищет варианты с арендой Полоза, Юсупова и Цаллагова в клубы РФПЛ (6)
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Мирослав Ромащенко: после полутора часа нагрузок Игнашевич сказал: "Хочу дальше продолжать!" (1)
Мирослав Ромащенко: после полутора часа нагрузок Игнашевич сказал: "Хочу дальше продолжать!" (1)
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ЦСКА забил четыре гола "Бешикташу" (9)
ЦСКА забил четыре гола "Бешикташу" (9)
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Александр Мостовой: в финале кто-то победит с минимальным преимуществом, не исключаю дополнительное время
Александр Мостовой: в финале кто-то победит с минимальным преимуществом, не исключаю дополнительное время
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Мирослав Ромащенко: Черчесов запрещал ребятам находиться "в космосе", говорил: "Там место занято мной!" (2)
Мирослав Ромащенко: Черчесов запрещал ребятам находиться "в космосе", говорил: "Там место занято мной!" (2)
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"Почему мундиаль в гомофобной стране?". В Санкт-Петербурге снова испортили граффити с Черчесовым (22)
"Почему мундиаль в гомофобной стране?". В Санкт-Петербурге снова испортили граффити с Черчесовым (22)
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Британская страховая компания оплатит бельгийцам покупку телевизоров за 15 голов сборной на ЧМ (6)
Британская страховая компания оплатит бельгийцам покупку телевизоров за 15 голов сборной на ЧМ (6)
Криштиану Роналду прилетел в Турин
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прилетел в Турин для прохождения медосмотра, сообщает Football Italia.
Завтра состоится презентация португальского форварда на домашней арене "бьянконери".
33-летний игрок стал игроком "Ювентуса" 10 июля.
Завтра состоится презентация португальского форварда на домашней арене "бьянконери".
33-летний игрок стал игроком "Ювентуса" 10 июля.
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