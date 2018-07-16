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"Челси" не отпустит Азара в "Реал" или "Барселону" и сделает его одним из самых высокооплачиваемы игроков АПЛ

Полузащитник Эден Азар останется в "Челси", сообщает The Telegraph.

Лондонский клуб не хочет отпускать бельгийца. В "Челси" намерены отклонить запросы «Реала» и «Барселоны». В клубе убеждены, что могут сохранить Азара еще минимум на один сезон.

Ожидается, что "Челси" предложит ему новый контракт с зарплатой 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба и вторым в АПЛ после Алексиса Санчеса. Переговоры должны начаться на следующей неделе.
Теги: Челси Азар Реал Барселона
Сегодня, 10:17
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