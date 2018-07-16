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Роналду прибыл в Турин для прохождения медосмотра

Нападающий Криштиану Роналду прибыл в расположение "Ювентуса", сообщает пресс-служба клуба.

34-летний футболист сегодня пройдет медобследование. В аэропорту португальца встретили несколько тысяч болельщиков.

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 миллионов евро.
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 11:31
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№1 Написал: John_Cena Саранск (Сегодня, 11:41) #
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33 - летний как бы
Регистрация: 12.06.2011 [жалоба]
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