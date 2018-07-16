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Кильян Мбаппе: я остаюсь в "ПСЖ"
Нападающий Кильян Мбаппе сообщил, что продолжит выступать за "ПСЖ".
"Я остаюсь в Париже, я счастлив здесь! Моя карьера только начинается", – цитирует Мбаппе Goal.com.
Ранее появилась информация об интересе к 19-летнему чемпиону мира в составе сборной Франции со стороны "Реала". В прошлом сезоне Мбаппе забил 21 гол во всех турнирах за "ПСЖ", а также стал чемпитном страны и выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.
"Я остаюсь в Париже, я счастлив здесь! Моя карьера только начинается", – цитирует Мбаппе Goal.com.
Ранее появилась информация об интересе к 19-летнему чемпиону мира в составе сборной Франции со стороны "Реала". В прошлом сезоне Мбаппе забил 21 гол во всех турнирах за "ПСЖ", а также стал чемпитном страны и выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.
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