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Кильян Мбаппе: я остаюсь в "ПСЖ"

Нападающий Кильян Мбаппе сообщил, что продолжит выступать за "ПСЖ".

"Я остаюсь в Париже, я счастлив здесь! Моя карьера только начинается", – цитирует Мбаппе Goal.com.

Ранее появилась информация об интересе к 19-летнему чемпиону мира в составе сборной Франции со стороны "Реала". В прошлом сезоне Мбаппе забил 21 гол во всех турнирах за "ПСЖ", а также стал чемпитном страны и выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.

Теги: Мбаппе ПСЖ Реал
Сегодня, 12:11
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№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и дурак...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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