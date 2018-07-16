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"Ювентус" в первый день Роналду в Турине реализовал больше полумиллиона футболок по всему мира на 55 млн евро

Стартовала онлайн-продажа футболок с фамилией нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, перешедшего из "Реала".

По информацииFootball Italia, туринский клуб в первый день продаж реализовал около 520 тысяч футболок. Стоимость одного экземпляра составляет 105 евро.

Таким образом, сумма выручки с продаж футболок Роналду за первые сутки составила почти 55 млн евро.

33-летний португалец перешел в итальянский клуб за 112 миллионов евро и подписал с "Ювентусом" 4-летний контракт.
Теги: Ювентус Реал Роналду
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