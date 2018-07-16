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Криштиану Роналду: итальянский чемпионат сложный с тактической точки зрения, но я люблю вызовы

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в "Ювентус".

"Я люблю вызовы. Это сложный чемпионат с тактической точки зрения. Но я не люблю сидеть и наслаждаться успехами. Верю в себя и в партнеров. Уверен, что все будет отлично. Поэтому я очень спокоен и уверен в себе. Будем биться не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате. Знаю, что будет тяжело. Но нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию. "Ювентус" дает мне отличную возможность. Очень благодарен за это. Они ценят меня и мой стиль. Вижу, что это клуб, который может добиться большого успеха – и дома, и в Европе", - приводит слова Роналду пресс-служба клуба.
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 20:14
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(1)
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (1)

utekay,
Не думаю. Я думаю как раз для Рональдом,это хороший вызов и окончание карьеры возможно !? У Ювентуса появляются большие шансы на лигу чемпионов. И вообще он молодец. С Манчестером все выйграл,с реалом тоже,теперь надо и с Ювентусом
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:21) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
это закат...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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