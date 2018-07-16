A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

В забастовке работников FIAT против перехода Роналду приняли участие 5 человек

В Италии состоялась забастовка работников компании FIAT, производящей автомобили, которые ранее выразили недовольство трансфером нападающего Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, акцию работников компании поддержали пять человек, что составляет всего 0,3% от общего количества людей (1,7 тыс. человек).

Напомним, после объявления о переходе Роналду в "Ювентус" работники FIAT выступили с заявлением, в котором раскритиковали руководство компании за ненужные крупные траты в условиях финансовых трудностей. Забастовка должна была проходить два дня в период с 15 по 17 июля.

"Чемпионат.сом"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 20:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: скальп
Если бы взяли Головина,то весь завод бы остановился laughing

Угу, чтоб проржаться joy
- Ты кто?
- Я - футболист Ювентуса!
- Угу, а заодно и лошадь...
По мотивам анекдота про осла и прапорщика


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: скальп (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (3)

Если бы взяли Головина,то весь завод бы остановился laughing
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 21:03) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
А в Питере детдома не бастовали. Ну они ж там богатые, могут еще пару Позор-арен построить


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.