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Украинский тренер: на Украине идёт геноцид народа, там нереально жить

Украинский специалист, бывший тренер "Локомотива" и "Ростова" Владимир Лютый высказался о жизни на Украине.

"У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Но тот беспредел, который творит власть… Я недолго останусь с этим паспортом. Посмотрите, что власть творит с народом. Здесь не стоит вопрос национальности — важны твои знания и навыки.

Значительную часть жизни я провёл в Германии и хотел вернуться на Украину. Был готов даже работать бесплатно — никому ничего не надо. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и «договорняки».

Я был патриотом страны, пока не пожил в ней. Имею ввиду Украину. Мне жаль украинский народ, и я ему сочувствую. Идёт геноцид народа. Почему все молчат? Они пришли ко власти, когда было 40 миллионов человек, сейчас — 26 миллионов. Люди бегут оттуда, как с корабля, который тонет. Там нереально жить. На Украине люди просто существуют. Я это почувствовал на собственной шкуре", — цитирует Лютого Football.ua.
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