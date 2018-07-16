Украинский тренер: на Украине идёт геноцид народа, там нереально жить

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:14
Криштиану Роналду: итальянский чемпионат сложный с тактической точки зрения, но я люблю вызовы (4)
Криштиану Роналду: итальянский чемпионат сложный с тактической точки зрения, но я люблю вызовы (4)
18:27
Мария Кожевникова в финале ЧМ болела за Хорватию, так как в сборной Франции много африканцев (50)
Мария Кожевникова в финале ЧМ болела за Хорватию, так как в сборной Франции много африканцев (50)
16:43
Мбаппе - лучший игрок ЧМ-2018 по версии Sky Sports, Артем Дзюба - 18-й, Лионель Месси - 34-й (13)
Мбаппе - лучший игрок ЧМ-2018 по версии Sky Sports, Артем Дзюба - 18-й, Лионель Месси - 34-й (13)
15:44
Валерий Рейнгольд: с точки зрения игры, чемпионат мира показался мне не слишком высокого качества (4)
Валерий Рейнгольд: с точки зрения игры, чемпионат мира показался мне не слишком высокого качества (4)
15:35
"Ювентус" в первый день Роналду в Турине реализовал больше полумиллиона футболок по всему мира на 55 млн евро (3)
"Ювентус" в первый день Роналду в Турине реализовал больше полумиллиона футболок по всему мира на 55 млн евро (3)
15:29
Андрей Червиченко: супер турнир, расстроили только эти Pussy Riot в финале - вот ведь идиоты! (17)
Андрей Червиченко: супер турнир, расстроили только эти Pussy Riot в финале - вот ведь идиоты! (17)
14:22
Замглавы Ростовской области: "Ростов" будет играть на "Ростов Арене", это даже не обсуждается! (7)
Замглавы Ростовской области: "Ростов" будет играть на "Ростов Арене", это даже не обсуждается! (7)
13:50
Человек, поставивший почти 3 млн рублей на победу сборной Франции на ЧМ-2018 получил рекордный выигрыш (6)
Человек, поставивший почти 3 млн рублей на победу сборной Франции на ЧМ-2018 получил рекордный выигрыш (6)
12:45
Руководство "Монако": мы действительно сделали ЦСКА предложение по Головину - слово за Гинером (25)
Руководство "Монако": мы действительно сделали ЦСКА предложение по Головину - слово за Гинером (25)
Украинский тренер: на Украине идёт геноцид народа, там нереально жить
Украинский специалист, бывший тренер "Локомотива" и "Ростова" Владимир Лютый высказался о жизни на Украине.
"У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Но тот беспредел, который творит власть… Я недолго останусь с этим паспортом. Посмотрите, что власть творит с народом. Здесь не стоит вопрос национальности — важны твои знания и навыки.
Значительную часть жизни я провёл в Германии и хотел вернуться на Украину. Был готов даже работать бесплатно — никому ничего не надо. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и «договорняки».
Я был патриотом страны, пока не пожил в ней. Имею ввиду Украину. Мне жаль украинский народ, и я ему сочувствую. Идёт геноцид народа. Почему все молчат? Они пришли ко власти, когда было 40 миллионов человек, сейчас — 26 миллионов. Люди бегут оттуда, как с корабля, который тонет. Там нереально жить. На Украине люди просто существуют. Я это почувствовал на собственной шкуре", — цитирует Лютого Football.ua.
"У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Но тот беспредел, который творит власть… Я недолго останусь с этим паспортом. Посмотрите, что власть творит с народом. Здесь не стоит вопрос национальности — важны твои знания и навыки.
Значительную часть жизни я провёл в Германии и хотел вернуться на Украину. Был готов даже работать бесплатно — никому ничего не надо. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и «договорняки».
Я был патриотом страны, пока не пожил в ней. Имею ввиду Украину. Мне жаль украинский народ, и я ему сочувствую. Идёт геноцид народа. Почему все молчат? Они пришли ко власти, когда было 40 миллионов человек, сейчас — 26 миллионов. Люди бегут оттуда, как с корабля, который тонет. Там нереально жить. На Украине люди просто существуют. Я это почувствовал на собственной шкуре", — цитирует Лютого Football.ua.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.