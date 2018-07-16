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Криштиану Роналду: многие думают, что в 33 карьера закончена, но я не такой, как остальные

Нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями от перехода в "Ювентус" из мадридского "Реала".

"Я в порядке физически, ментально и эмоционально. Так горд быть здесь и серьезно мотивирован. Знаю, что многие игроки думают, что карьера закончена в 33, но я не такой, как остальные. Я другой.

Сейчас наступает очень эмоциональный момент для меня и для клуба", - цитирует Роналду пресс-служба клуба.
Теги: Роналду Ювентус
Вчера, 23:42
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№2 Написал: Витя Горноков (Сегодня, 00:57) #
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online

наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://5.gp/mnblog
Регистрация: 16.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Лаадно, чёрт с тобой..Главное пойми- это тебе не Ман Ю,не Реал..это- Ювентус...
Ну пздц, за Рональду теперь переживать..Спасибо, Бог..


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Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
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