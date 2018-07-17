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Хулен Лопетеги: у "Реала" отличный состав, который может принять любые вызовы

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги заявил, что доволен составом мадридского клуба.

"Реал" – это место, где я вырос, а сейчас возвращаюсь в роли главного тренера. Это невероятно. Я вернулся в лучший клуб мира, но я осознаю, что это и самый требовательный клуб в мире.

У нас отличный состав, который с максимальными гарантиями может принять любые предстоящие вызовы", - цитирует тренера AS.
Теги: Лопетеги Реал Мадрид
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