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Моуринью: Серию А ожидает тотальная перезагрузка

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал значение перехода нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус" для чемпионата Италии.

"С этого момента Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире. Его ждет тотальная перезагрузка.

Если "Интер", "Милан", "Наполи" и "Рома" тоже будут усиливать свой состав и не согласятся с тем, что "Ювентус" с Роналду вновь и вновь будут побеждать в чемпионате, то все эти изменения могут сильно повлиять на качество игры, эмоции и внимание к Серии А. Мои поздравления "Ювентусу", трансфер Роналду – это сильный ход в плане футбола, рекламы и маркетинга», – цитирует Моуринью La Gazzetta dello Sport
Теги: Моуринью Ювентус Роналду
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