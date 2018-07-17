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Ахмед Муса может продолжить карьеру в Саудовской Аравии и стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, права на которого принадлежат "Лестеру", может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Этот трансфер может сделать нигерийца самым высокооплачиваемым африканским футболистом.

По информации Own goal Nigeria, форвард сборной Нигерии близок к переходу в саудовский клуб "Аль-Наср" из города Эр-Рияд.

Изначально Муса отказался от этого варианта, но изменил свое мнение, когда "Аль-Наср" существенно увеличил предложение. Точная цифра не называется, но сообщается, что Муса должен стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом, если примет поступившее предложение.

При этом ожидается, что "Лестер" получит за 25-летнего форварда 30 миллионов фунтов.
Теги: Муса Лестер ЦСКА
Сегодня, 10:25
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