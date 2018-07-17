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"Тоттенхэм" хочет подписать с Эриком Ламелой новый долгосрочный контракт

Руководство "Тоттенхэма" начало переговоры о подписании нового контракта с полузащитником Эриком Ламелой, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Предполагается, что соглашение с хавбеком будет рассчитано до лета 2022 года. Отмечается, что на продлении договора с 26-летним аргентинцем настаивает главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино.

Ламела выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В минувшем сезоне он провел в составе лондонского клуба 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
Теги: Ламела Тоттенхэм
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