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Гарет Бэйл после беседы с Лопетеги решал остаться в "Реале"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл принял решение остаться в мадридском клубе.

По информации The Telegraph, хавбек в понедельник провел беседу с главным тренером Хуленом Лопетеги.

Испанский специалист заверил Бэйла, что тот будет играть ведущую роль в команде после ухода в "Ювентус" нападающего Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть "Реал" из-за недовольства своим положением и малым количеством игрового времени в прошедшем сезоне.
Теги: Реал Бэйл Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:51
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