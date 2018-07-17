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Александр Зинченко вместе с "Манчестер Сити" отправился в турне по США

"Манчестер Сити" отправился в летнее турне по Соединённым Штатам Америки.

Среди участников делегации присутствует украинский полузащитник Александр Зинченко.

В течение 11 дней английский клуб проведёт товарищеские матчи с дортмундской "Боруссией", "Ливерпулем" и "Баварией".
Теги: Зинченко Манчестер Сити
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