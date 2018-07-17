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Агент: через неделю определимся с новым клубом Яя Туре

Агент бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что будущее его клиента должно проясниться на следующей неделе.

"Естественно предложения есть, ведем переговоры. Пока сложно что-то сказать конкретно, но я думаю, что через неделю мы уже определимся с новым клубом Яя Туре", - цитирует Селюка Sport24.ru.
Теги: Селюк Туре
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