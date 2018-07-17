Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:45
"Зенит" вырвал победу над "Дженоа" (7)
"Зенит" вырвал победу над "Дженоа" (7)
19:25
Сергей Силкин: Юсупову надо переходить в "Локомотив" или "Краснодар", "Витесс" - не самый лучший клуб
Сергей Силкин: Юсупову надо переходить в "Локомотив" или "Краснодар", "Витесс" - не самый лучший клуб
19:14
Валерий Газзаев: законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018
Валерий Газзаев: законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018
15:22
Валерий Непомнящий: по качеству игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и чемпионата Европы (6)
Валерий Непомнящий: по качеству игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и чемпионата Европы (6)
14:31
Calciomercato: Головин отклонил предложение "Монако", переговоры с "Челси" близки к завершению (15)
Calciomercato: Головин отклонил предложение "Монако", переговоры с "Челси" близки к завершению (15)
13:16
Президент "Урала": я против VAR - при его использовании мы бы никогда не увидели "Руку Бога" (10)
Президент "Урала": я против VAR - при его использовании мы бы никогда не увидели "Руку Бога" (10)
12:40
Фанаты московского "Торпедо" жестко отреагировали на трансфер темнокожего футболиста (фото) (22)
Фанаты московского "Торпедо" жестко отреагировали на трансфер темнокожего футболиста (фото) (22)
10:25
Ахмед Муса может продолжить карьеру в Саудовской Аравии и стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом (1)
Ахмед Муса может продолжить карьеру в Саудовской Аравии и стать самым высокооплачиваемым африканским футболистом (1)
Агент: через неделю определимся с новым клубом Яя Туре
Агент бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что будущее его клиента должно проясниться на следующей неделе.
"Естественно предложения есть, ведем переговоры. Пока сложно что-то сказать конкретно, но я думаю, что через неделю мы уже определимся с новым клубом Яя Туре", - цитирует Селюка Sport24.ru.
"Естественно предложения есть, ведем переговоры. Пока сложно что-то сказать конкретно, но я думаю, что через неделю мы уже определимся с новым клубом Яя Туре", - цитирует Селюка Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.