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Марио Пашалич близок к переходу в "Аталанту"

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич, в минувшем сезоне на правах аренды выступавший за "Спартак", близок к переходу в "Аталанту", утверждает Gazzetta dello Sport.

Клуб из Бергамо договорился с "синими" об аренде 23-летнего хорвата с последующим правом выкупа за 15 миллионов евро.
Теги: Пашалич Аталанта Трансферы
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