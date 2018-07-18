Марио Пашалич близок к переходу в "Аталанту"

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич, в минувшем сезоне на правах аренды выступавший за "Спартак", близок к переходу в "Аталанту", утверждает Gazzetta dello Sport.Клуб из Бергамо договорился с "синими" об аренде 23-летнего хорвата с последующим правом выкупа за 15 миллионов евро.