A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус", сообщает Tuttosport.

Хавбек сборной Франции устал от работы под руководством главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью и хочет вернуться в туринский клуб.

Напомним, что два года назад "МЮ" купил Погба у "Ювентуса" за € 105 млн.
Теги: Погба Ювентус Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.