Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус", сообщает Tuttosport.Хавбек сборной Франции устал от работы под руководством главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью и хочет вернуться в туринский клуб.Напомним, что два года назад "МЮ" купил Погба у "Ювентуса" за € 105 млн.