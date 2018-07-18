Эден Азар достиг устной договоренности с "Реалом"

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии достиг устной договоренности с мадридским "Реалом", передает издание RMC.Сообщается, что теперь мадридскому клубу нужно направить в "Челси" официальный запрос о приобретении футболиста.Азар выступает за "Челси" с 2012 года.