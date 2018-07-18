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Эден Азар достиг устной договоренности с "Реалом"

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии достиг устной договоренности с мадридским "Реалом", передает издание RMC.

Сообщается, что теперь мадридскому клубу нужно направить в "Челси" официальный запрос о приобретении футболиста.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года.
Теги: Азар Челси Реал Трансферы
Сегодня, 12:29
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№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 12:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:37) #
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online

Вроде как по правилам должно наоборот быть, Реал сначала должен договорится с Челси и только потом Челси должен дать добро Азару на переговоры с Реалом. Или для королевского клуба закон не писан?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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