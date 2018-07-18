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Выручка "Барселоны" за прошлый сезон составила рекордные 914 миллионов евро

Выручка каталонской "Барселоны" за прошлый сезон составила рекордные 914 миллионов евро, сообщает официальный сайт клуба.

Операционная прибыль составила 32 млн, а чистая — 13 млн.
Теги: Барселона
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