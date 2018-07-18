"Реал" планирует отдать в аренду 19-летнего украинского вратаря

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин отправится в аренду в случае, если к "сливочным" в летнее трансферное окно присоединиться голкипер "Челси" Тибо Куртуа.Как отмечает издание Marca, 19-летним голкипером из Украины заинтересован испанский клуб "Эльче".