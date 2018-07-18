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"Реал" планирует отдать в аренду 19-летнего украинского вратаря

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин отправится в аренду в случае, если к "сливочным" в летнее трансферное окно присоединиться голкипер "Челси" Тибо Куртуа.

Как отмечает издание Marca, 19-летним голкипером из Украины заинтересован испанский клуб "Эльче".

"Газета.ру"
Теги: Реал
Сегодня, 20:20
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№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 20:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вполне логично. тем более там вроде как куртуа на подходе.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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