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20:04
ФСЖР призывает журналистское сообщество не сотрудничать с Кирьяковым, пока он публично не извинится перед Рабинером (2)
ФСЖР призывает журналистское сообщество не сотрудничать с Кирьяковым, пока он публично не извинится перед Рабинером (2)
17:45
Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню (5)
Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню (5)
14:17
Кирьяков врезал Рабинеру, ультрас «Торпедо» против темнокожего русского, веселый старт ФНЛ. Наш футбол вернулся (6)
Кирьяков врезал Рабинеру, ультрас «Торпедо» против темнокожего русского, веселый старт ФНЛ. Наш футбол вернулся (6)
12:37
Ассоциация туроператоров России: после ЧМ-2018 ожидаем увеличения туристического потока на 20 процентов в 2019 году (3)
Ассоциация туроператоров России: после ЧМ-2018 ожидаем увеличения туристического потока на 20 процентов в 2019 году (3)
12:08
Президент ФНЛ не стал комментировать требование "Армавира" о техническом поражении "СКА-Хабаровск"
Президент ФНЛ не стал комментировать требование "Армавира" о техническом поражении "СКА-Хабаровск"
12:02
Головин не отказывался переходить в "Монако". Торг за игрока - в диапазоне 30-35 миллионов евро (77)
Головин не отказывался переходить в "Монако". Торг за игрока - в диапазоне 30-35 миллионов евро (77)
10:05
Златко Далич: "Барселона"? Пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется моей любимой работой
Златко Далич: "Барселона"? Пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется моей любимой работой
"Реал" планирует отдать в аренду 19-летнего украинского вратаря
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин отправится в аренду в случае, если к "сливочным" в летнее трансферное окно присоединиться голкипер "Челси" Тибо Куртуа.
Как отмечает издание Marca, 19-летним голкипером из Украины заинтересован испанский клуб "Эльче".
"Газета.ру"
Как отмечает издание Marca, 19-летним голкипером из Украины заинтересован испанский клуб "Эльче".
"Газета.ру"
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