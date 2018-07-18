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Ди Мария может пойти на понижение зарплаты в случае перехода в "Наполи"

"Наполи", который возглавил Карло Анчелотти, продолжает проявлять интерес к аргентинскому полузащитнику французского "ПСЖ" Анхелю Ди Марии.

По информации Fotball Italia, главный тренер неаполитанцев созвонился с Ди Марией для обсуждения возможного переезда футболиста в Италию. Игрок готов сменить клубную прописку, но камнем преткновения может стать его зарплата — "Наполи" не готов предоставить аргентинцу те же условия, которые нынче ему предлагает "ПСЖ". Известно, что во Франции Ди Мария получает €10 млн.

"Газета.ру"
Теги: Ди Мария Наполи ПСЖ Трансферы
Вчера, 22:05
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