Рафаэль Бенитес мог возглавить сборную Испании после отставки Лопетеги

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рассказал, что мог возглавить сборную Испании после отставки Хулена Лопетеги перед ЧМ-2018."Вероятно, шансы были. Но я остаюсь здесь и рад этому. Возможность была. Слухи точно были", – сказал Бенитес.Напомним, что испанцев возглавил Фернандо Йерро. Команда вылетела в 1/8 финала от сборной России, после ЧМ команду возглавил экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике.