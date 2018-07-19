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Рафаэль Бенитес мог возглавить сборную Испании после отставки Лопетеги

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рассказал, что мог возглавить сборную Испании после отставки Хулена Лопетеги перед ЧМ-2018.

"Вероятно, шансы были. Но я остаюсь здесь и рад этому. Возможность была. Слухи точно были", – сказал Бенитес.

Напомним, что испанцев возглавил Фернандо Йерро. Команда вылетела в 1/8 финала от сборной России, после ЧМ команду возглавил экс-тренер "Барселоны" Луис Энрике.

Sports.ru
Теги: Бенитес Сборная Испании
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