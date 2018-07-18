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Окслейд-Чемберлен не сыграет в следующем сезоне

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен из-за травмы пропустит весь сезон-2018/19 из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, всего он пропустит больше года.

Окслейд-Чемберлен повредил связки колена в матче полуфинала Лиги чемпионов с "Ромой".
Теги: Ливерпуль
Вчера, 22:21
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