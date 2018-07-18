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Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля"

Вратарь "Ромы" Алиссон подписал контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 75 миллионов долларов.
Теги: Рома Ливерпуль
Вчера, 23:19
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№1 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Вчера, 23:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пустобрехи, на данный момент ни на сайте Ромы, ни на сайте Ливерпуля нет такой информации.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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