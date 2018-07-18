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Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой

Новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду начнет тренироваться с командой 30 июля и пропустит матчи International Champions Cup и матч всех звезд МЛС – против сборной североамериканской лиги.

Португалец дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой "Юве".
Теги: Роналду Ювентус
Вчера, 23:43
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