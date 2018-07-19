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В Неаполе начались продажи туалетной бумаги с изображением Роналду

В Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Таким образом один из главных конкурентов Турина выразил свое отношение к недавнему трансферу 33-летнего португальца.

Ранее на улицах Неаполя продавалась туалетная бумага с изображением форварда Гонсало Игуаина, который перешел из "Наполи" в "Ювентус" в 2016 году.

Unilad Football
Теги: Наполи Ювентус Роналду
Сегодня, 10:31
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 11:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, что в нашей стране после ЧМ не появится туалетная бумага с изображением известного нападающего... ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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