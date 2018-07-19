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Джанфранко Дзола вошел в штаб Сарри в "Челси"

Экс-хавбек "Челси" Джанфранко Дзола официально вошел в тренерский штаб команды.

Дзола будет помогать новому тренеру "Челси" Маурицио Сарри.

Итальянский специалист выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год. Ранее он был главным тренером в "Уотфорде" и "Вест Хэме".

ФК "Челси"
Теги: Челси Сарри
Сегодня, 10:44
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