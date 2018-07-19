Джанфранко Дзола вошел в штаб Сарри в "Челси"

Экс-хавбек "Челси" Джанфранко Дзола официально вошел в тренерский штаб команды.Дзола будет помогать новому тренеру "Челси" Маурицио Сарри.Итальянский специалист выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год. Ранее он был главным тренером в "Уотфорде" и "Вест Хэме".