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Роналду оставил рекордные чаевые персоналу греческого отеля

Криштиану Роналду отдыхал в Греции после матчей чемпионата мира вместе со своей семьей. Выбор Криштиану пал на пятизвездочный отель у берега Средиземного моря.

Роналду был настолько впечатлен сервисом и отношением работников, что решил их поощрить, оставив на чай 20 тысяч евро.

После пребывания в Греции Роналду улетел в Италию для подписания контракта с "Ювентусом".

Daily Mail
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 12:17
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№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:34) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
У богатых свои причуды.
Но для него это действительно ерунда.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:22) #
  • +5
  •  (7)

для него это как для нас 10р, но молодец


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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