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Молодежные команды "Зенита" и "Барселоны" проведут товарищеские матчи
"Барселона" Juvenil B, старшая команда академии "Барселоны", с 6 по 12 августа проведет учебно-тренировочный сбор на базе Академии "Зенита".
Каталонская команда, составленная из футболистов 2001 и 2002 годов рождения, в рамках сбора проведет три товарищеских матча с командами сине-бело-голубых: 7 августа с молодежной командой "Зенита" Константина Зырянова, 9-го числа — с "Зенитом" U-17 под руководством Александра Селенкова и Андрея Почепцова, а 11-го августа — с "Зенитом" U-16 Игоря Лебедева и Ивана Кирсанова. Все перечисленные встречи пройдут на Малой арене "Петровского".
Также в рамках сбора "Барселоны" в "Газпром"-Академии 10 августа пройдет круглый стол, в котором примут участие тренеры "Барселоны", Академии "Зенита" и ее филиалов. Темой семинара, организатором которого выступит Центр повышения квалификации тренеров при Академии "Зенита", станет "Тактика игры в защите".
ФК "Зенит"
Каталонская команда, составленная из футболистов 2001 и 2002 годов рождения, в рамках сбора проведет три товарищеских матча с командами сине-бело-голубых: 7 августа с молодежной командой "Зенита" Константина Зырянова, 9-го числа — с "Зенитом" U-17 под руководством Александра Селенкова и Андрея Почепцова, а 11-го августа — с "Зенитом" U-16 Игоря Лебедева и Ивана Кирсанова. Все перечисленные встречи пройдут на Малой арене "Петровского".
Также в рамках сбора "Барселоны" в "Газпром"-Академии 10 августа пройдет круглый стол, в котором примут участие тренеры "Барселоны", Академии "Зенита" и ее филиалов. Темой семинара, организатором которого выступит Центр повышения квалификации тренеров при Академии "Зенита", станет "Тактика игры в защите".
ФК "Зенит"
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