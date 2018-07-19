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"Ювентус" продал все абонементы на сезон

"Ювентус" провел первый этап абонементной кампании с 4 по 18 июля, когда абонементы могли выкупить держатели прошлогодних сезонных билетов.

95% болельщиков выкупили абонементы на новый сезон. Все поступившие в продажу абонементы были раскуплены за день.

Всего было продано 29 300 сезонных абонементов, сообщает пресс-служба клуба.
Теги: Ювентус
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