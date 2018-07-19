Анте Ребич может перебраться в "Баварию"

Полузащитник "Айнтрахта" Анте Ребич может продолжить карьеру в "Баварии", сообщает в твиттере журналист Альфредо Педулла.Агент игрока Фали Рамадани сегодня утром вылетел в Мюнхен для завершения трансфера игрока.По его данным, сумма трансфера может составить 40-50 миллионов евро, причем 30% от суммы сделки получит "Фиорентина".