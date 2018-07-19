A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Анте Ребич может перебраться в "Баварию"

Полузащитник "Айнтрахта" Анте Ребич может продолжить карьеру в "Баварии", сообщает в твиттере журналист Альфредо Педулла.

Агент игрока Фали Рамадани сегодня утром вылетел в Мюнхен для завершения трансфера игрока.

По его данным, сумма трансфера может составить 40-50 миллионов евро, причем 30% от суммы сделки получит "Фиорентина".
Теги: Айнтрахт Бавария Трансферы
Вчера, 23:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.