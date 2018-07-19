Раджа Наингголан не сыграет с "Зенитом"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан пропустит товарищеский матч против "Зенита", который состоится 21 июля.30-летний бельгиец провел лишь 24 минуты на поле в контрольном матче против "Сьона", в котором "Интер" проиграл со счетом 0:2, из-за мышечного повреждения. 20 июля игрок пройдет медосмотр, которое выявит серьезность повреждения.