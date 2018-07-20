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Спортивный арбитражный суд отменил решение об отстранении "Милана" от еврокубков

"Милан" сможет сыграть в Лиге Европы в сезоне-2018/19.

По данным Sky Sport Italia, Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об исключении клуба из еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

По информации источника, в апелляции юристы "Милана" попросили обратить внимание на исполнение правил ФФП "Интером", "Манчестер Сити" и "ПСЖ". В итоге CAS удовлетворил апелляцию "россонери".
Теги: Милан
Сегодня, 13:47
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№4 Написал: junga Сочи (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот так поворот, наконец то в гейвро юридической практике применили дедсадовкие: "А Вася тоже плохой, даже ещё хуже, почемууу его не наказывают" cry


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№3 Написал: Хоббит (Сегодня, 14:01) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ф Меркьюри: - Что тут смотреть, все люксы одинаковы!
Р. Тейлор: - Только твой хренов люкс более одинаков, чем мой!
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Это не Динамо раком ставить-то да? Если нельзя, но очень хочется...


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цирк продолжается...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:48) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Во как, интересно


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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